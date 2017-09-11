ياسين العياري ينشرالصابون العَفِنَ لسهام بن صدرين وما خفي كان أدهى وأعظم

نشر المدون ياسين العياري يوم الأحد 10 سبتمبر مقالا على مدونته تطرق فيه إلى ممارسات مشينة لرئيسة ما يسمى « هيئة الحقيقة والكرامة » سهام بن سدرين، واتهم العياري ين سدرين بتعاملها مع شركة “اسرائلية” لتنظيم الجلسة العلنية الأولى كما أشار غلى فساد مالي كبير وسط الهيئة وتقاطع مصالح . وبعد مقدمة أخلأقية طويلة يقول
فلنبدأ، : أول موضوع يتعلق بسوء التصرف المالي و الإداري
السيدة سهام بن سدرين لما تحدثت معها أعلمتني أن “الأخرين” دون تخصيص، يريدون لجنة الإنتدابات، باش يحطوا جماعتهم، و يعطيوهم الشهريات و الكراهب
نفس الإتهام وجهه بعض أعضاء المجلس لسهام بن سدرين
الأكيد أنه ثمة برشة ميكماك و ترافيك و ترقيات و فلوس دافع الضرائب ماشية ترضيات
في أفريل 2017 صار إجتماع للمجلس المسير للهيأة، و قام الأعضاء بفرض جدول العمل على السيدة سهام بن سدرين
طالب كل من السيد صلاح الدين راشد، السيد علي غراب، و السيدة إبتهال عبد اللطيف من السيدة سهام بن سدرين مراجعة كل التعينات و الترقيات و الإمتيازات مهددين بالإستقالة و الخروج للرأي العام
بعد تهديدها بالإستقالة و قبول الأعضاء بالنظر في إستقالتها إن قدمتها رسميا، قبلت السيدة بن سدرين ما طلبه بقية الأعضاء، لتبدأ بعدها حرب ضروس، حرب تموقع و تصفية حسابات و إقالات و إستقالات.. حرب يدفع ثمنها الضحايا المعطلة ملفاتهم
قد علمت أن أغلب اللجان لم تنتج شيئا يذكر.. هذا ما أكدته لي السيدة سهام
سمعت حديثا عن سيارات و إنتدابات و ترضيات وعقود وانتدابات على غير الصيغ القانونية .. بفلوس دافع الضرائب.. وحدها دائرة المحسبات من سيجيبنا
لكن تبذير المال العام الذي شدني فعلا، هو تكاليف الإتصال و الجلسات العلنية.
تحرياتي قادتني إلى أن موقع الواب مثلا كان كارثة رغم ثمنه المرتفع جدا.. السيد جازم الهيلاوي تحيل تقريبا على دافع الضرائب
سيرين الشريف، صديقة السيدة سهام تحصلت على عقد
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هل أموال دافع الضرائب هي عرابين صداقة؟
في 2016 صرفت أموال دافع الضرائب لتهيأة فضاء للجلسات العلنية.. لكن.. لم تتم فيه أي جلسة
هل من سبب؟
الجلسة الأولى تكفلت بها شركة بانوراما تونس و وكيلها لوكا لوكاتيني
شركة بانوراما تونس هي فرع من شركة
Y&R (young and republican)
رئيسها دافيد سابل
هذه الشركة لها مكتب في تل أبيب، و هي المكلفة بالدعاية للصهاينة في العالم
أ لا توجد إلا هذه الشركة في تونس؟ أ ليس لضحايا حمام الشط أدنى إعتبار؟
يبدو أيضا أن السيد لوكا متنفذ جدا.. فتقريبا كل أموال دافع الضرائب تذهب إليه.. فهو متعاقد مثلا لا حصرا مع هيئة الإنتخابات
كيف حصل السيد لوكا على العقد؟
ببساطة هو من كتب كراس الشروط
دائرة المحاسبات ستجد كراس شروط، يستجيب له لوكا، فهل علمت أنه هو من كتبه؟
السيد وليد الفقيه، صاحب إحدى الشركات المنافسة للوكا، و كخبير غي الموضوع فسر الأمر علنا
سامي سيدهم، مدير شركة أخرى منافسة بعث حتى عدل منفذ للهيأة ليعاين المهزلة.. لكن .. لم يرفع قضية و لم يواصل التتبع.. فقد تحصل على جزء من الصفقة بعد هذا
الجلسة الأولى .. تكلفت هلى دافع الضرائب عدا و نقدا، 650 ألف دينار منهم 520 ألف دينار للسيد لوكا.. وكيل الشركة المكلفة بتبييض الصهاينة في العالم.
لما تحدثت مع السيدة سهام.. قالت أن الجلسة الأولى مهمة جدا و كان يجب أن تنجح مهما كان الثمن، لأجل كل المسار و السيد لوكا هو من عمل مع هيآت دستورية أخرى
650 الف دينار لجلسة علنية.. في حين كل الميزانية المتوفرة للتدخل العاجل طبيا و إجتماعيا للحالات الطارئة للضحايا في سنتين هي ثلاث مليارات
رأي الشخصي : هذا مشين
هل مثلا كراء فضاء آخر غير قصر سيدي الظريف (30 الف دينار) كان سيفشل الجلسة؟
هل دافع الضرائب مطالب بدفع 10 ألاف دينارفقط في ثمن تذكرة طائرة في الدرجة “الملكية” حتى يحضر السيد باولو سيريو، صديق السيدة سهام من البرازيل؟
هل 3 دقائق مرور لبيرم الكيلاني ليغني بلاي باك تستحق 5 آلاف دينار؟ هل كانت ستفشل الجلسات بدون هذا
فاتورة الفيديو حول العدالة الإنتقالية ب أكثر من 4 آلاف دينار دون أن تخرج يوما للنور.. أ ليس هذا إهدارا للمال العام؟
أليس الضحايا أولى؟ الضحية الذي يقدم شهادته يتحصل على مبلغ 200 دينار للتنقل و المبيت
هل هي هيئة للضحايا.. أم لأصدقاء السيدة بن سدرين توزع عليهم المال العام؟؟
لماذا 3400 دينار ثمن أزياء أعوان الحراسة في حين أنهم يتبعون شركة خاصة عقدها يلزمها بأزيائهم؟
فاتورة الجلسة العلنية
ثم،
السيد رفيق جراي، مدير التدقيق الداخلي مهدد بالطرد لأنه متهم بتسريب كل هذه الأرقام و غيرها، هو محل شك لأنه تبرم علنا من ذهاب كل هذه الأموال
قضاة عديدون تركوا الهيئة من بينهم عمر الطيب.. لغياب إستقلالية عمله
السيد محمد أحمد، عسكري سابق من ضحايا براكة الساحل إستقال بعد إهانته من السيدة بن سدرين، رفض المجلس الإستقالة، لكنه.. أخرج
العروسي العمري، مدير إدارة الدراسات والأبحاث، متهم بالتحرش الجنسي من قبل 4 عاملات في الهيئة
و القائمة تطول.. تطول جدا.. الخارجون و الغاضبون و المعطلون.. هل سيخرج شيء لفائدة الضحايا و التاريخ في مثل هذه الظروف؟
الأمور لا تبشر بخير
هل مديرة الديوان السيدة منال ثابت زوجة غازي معلى المطلوب للقضاء لإستضافته للصهيوني برنارد هنري ليفي، التي لا خبرة لها و التي وضعتها السيدة سهام بن سدرين في خطة غير منصوص عليها بالقانون و التي تلهف 250 لتر وقود و سيارة و قرابة ال 4 آلاف دينار شهريا هي من ستتفهم مشاكل الضحايا؟؟
سلمى الجلاصي المعيزي.. زوجة السيد عادل المعيزي المكلف بلجنة حفظ الذاكرة في الهيئة في الهيئة، هي ممن ورد إسمهم في كتاب توفيق المديني بالتعاون مع الهيئة الوطنبة لمكافحة الفساد ( إنلوكك) كمكلفة بتبييض النظام مقابل فلوس دافع الضرائب .. هل زوجها محايد؟ هل سيسعى لكشف الحقيقة و مراجعة التعينات؟ أشك فعلا..
قصة تورطه في تحرش و إبتزاز جنسي هو الآخر مازالت قيد التحقيق..
قائمة التجمعيين و المشبوهين و من من المفروض أن لا تكون لهم علاقة بالحقيقة و الكرامة تثير التساؤل
أين إحترام الضحايا؟
عاد أحنا صرفنا صرفنا.. نجيبو بوكاسا حارس لمقر الهيئة أو زوجته ضمن فريق تقصي الحقائق!
تضارب مصالح خطير و مشبوه.. هل قطعت تونس من الكفاءات و لم يبقى إلا هؤلاء؟
ثم، فلنتحدث عن تضارب المصالح..
هل يعقل أن السطا، شريك الطرابلسية و ملفه ثقيل جدا و له ملف صلح و تحكيم في الهيئة.. محاميه هو.. خالد الكريشي و زوجته السيدة سماح الخماسي بالتعاون مع مبروك كرشيد؟
هل هذا معقول؟
أي مصداقة للقرارات التحكمية على ضوء تضارب المصالح هذا؟
ثم، ما هذا الإنحياز الفاضح للفاسدين؟
هل يعقل أن تخاطب السيدة بن سدرين سليم شيبوب أمام شهود، لتخبره أن الومضة لا يضهر فيها شيء قد يضره! أهي مؤتمنة على الحقيقة أم على صور السراق؟
ماذا تفعل السيدة بن سدرين؟ هل تفكر في التقاعد بعد الهيئة و تضمن بالهيئة في شبكة علاقات و خدمات؟
ثم.. السيدة عفاف النحالي، القاضية إتهمت كتابيا السيدة سهام بتوزيع الهبات و العطايا و صفة الضحية لمن تريد دون وجه حق
غريب.. لما تحدثت مع السيدة بن سدرين، أعلمتني أن القاضية هي من ورطت الجميع بإعطائها صفة الضحية دون وجه حق
مؤسف لكن الحقيقة هي : إحداهن تكذب، و مهمن كانت يا خيبة المسعى
من نصدق؟
ما هذا العبث.. أيا كان من يكذب، السيدة بن سدرين أو الآخرون، لا مكان لمن يتلاعب بالعدالة الإنتقالية في حسابات بدورو و يجب طرده.. حالا! ماهوش قدها!
هي فقط تدوينة.. لم أرد أن أطل عليكم.. لدي مما يحزن قلوب كل الصادقين، و تجاوزات و فضائح.. تشي أن الأمور سيئة جدا
جمعت كما من الشهادات.. يكتب مجلدا
لا تعنيني لا السيدة سهام و لا الآخرون.. يعنيني الضحايا
دون وقفة حقيقة لتفكيك الرمانة، و التدقيق في الموضوع، الضحايا هم من سيذهب في العفس! أ لا يكفيهم عذاب؟
سأختم هذا الجزء بطرفة .. طرفة تدمي القلب
ثمانية أشخاص عملوا مع بن سدرين في مشروع مموّل من البنود
وجهزوا فاتوراتهم
طلبت منهم السيدة سهام بحضور كامل فريق المشروع ، أن يضخموا الفاتورات
مثلا، فاتورة 3000 دينار، تصبح 4000 دينار
ماذا يحدث لل 1000 دينار الزائدة؟
طلبت منهم أن يمدوها نقدا.. للسيدة سهام.. قالت أن ال cnlt – وابنتها أحد المشرفين عليه- له مشاكل تمويل
أليس هذه هي الممارسات التي دور الهيئة فضحها؟
هل سهام في خدمة الهيئة، أم الضحايا في خدمة إبنة السيدة سهام بن سدرين ؟
صراحة، أتمنى أن تفسيرا مقنعا لكل هذا موجود، و يكونوا غلطوني
أترك لكم الإجابة
إنتهى الجزء الأول/ يتبع
تعليق الدكتور الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب
اول مرة أنشر تدوينة ليسين العياري
فقط، لاقول صحّة النوم
هذا ما كنا نقوله منذ سنوات من أن كبر خطر بتهدد العدالة الانتقالية هي رئيسة هيئة العدالة الانتقالية
تحية خاصة للأصدقاء مصطفى البعزاوي وزهير مخاوف مخلوف وليلى على شجاعتهم وتمسكهم بالحق حين كان التمسك بالحق يعني التخوين
وهو ما كلّفهم الطرد والاهانة
شكرا لكتلة الحرة والكتل الصديقة التي عطّلت سدّ الشغور في الهيئة واشترطت عودة المطرودين تعسفا حتى لا يتم إطلاق أيدي الرئيسة لتواصل تعسفها واستبدادها
لا يخفي علينا الخلاف بين سهام بن سدرين وممثلي حركة النهضة في الهيئة وهو ما سرّع بكشف المستور
وما خفي كان أدهى وأعظم
تعليق التحرير
السراق استنّاهم وقت القِسمة أو فخار ايكَسّر بعضُو