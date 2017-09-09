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تفكيك خليّة تكفيريّة من أبناء راشد الغنوشي بتاجروين

تفكيك خليّة تكفيريّة من أبناء راشد الغنوشي بتاجروين

سياسة, عربي | 09/09/2017 |
Ghannouchi terroriste tunisie

تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بتاجروين من ولاية الكاف من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من 05 أشخاص ( من أبناء راشد الغنوشي ،كما يقول ) تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة terroriste-rached-ghannouchi-tunisieيشتبه في انتمائها لتنظيم ارهابي

وبالقبض عليهم وتعميق التّحريات معهم، تبيّن تبنّيهم للفكر التّكفيري بعد استقطابهم من طرف أحدهم، وقد حجز لديهم عدد من الهواتف الجوّالة وجهاز اعلاميّة محمول وأقراص مضغوطة تحمل مقاطع فيديو تمجّد التّنظيمات الارهابيّة وكيفيّة الاقتتال، هذا الى جانب حجز كتب ذات منحى تكفيري

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم والأبحاث متواصلة

عن وزارة الداخلية