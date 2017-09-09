تفكيك خليّة تكفيريّة من أبناء راشد الغنوشي بتاجروين

تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بتاجروين من ولاية الكاف من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من 05 أشخاص ( من أبناء راشد الغنوشي ،كما يقول ) تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة يشتبه في انتمائها لتنظيم ارهابي
وبالقبض عليهم وتعميق التّحريات معهم، تبيّن تبنّيهم للفكر التّكفيري بعد استقطابهم من طرف أحدهم، وقد حجز لديهم عدد من الهواتف الجوّالة وجهاز اعلاميّة محمول وأقراص مضغوطة تحمل مقاطع فيديو تمجّد التّنظيمات الارهابيّة وكيفيّة الاقتتال، هذا الى جانب حجز كتب ذات منحى تكفيري
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم والأبحاث متواصلة
عن وزارة الداخلية