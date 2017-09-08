2018 الرئيس الباجي يفتح الباب لانتخابات بلدية في موعد لا يتعدّى الثلاثية الاولى من سنة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 08 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج وفدا عن الأحزاب الثمانية التي أصدرت بيانا مشترك حول موعد تنظيم الانتخابات البلدية القادمة، متكون من فوزي الشرفي، عصام الشابي وعبد العزيز القطّي
وصرَح عصام الشابي أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض وجهة نظر هذه الاحزاب حول ضرورة توفير الشروط الادارية واللوجستية والقانونية لانجاح الانتخابات البلدية القادمة وخاصة المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات العمومية وسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، إضافة إلى تركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية
وأكّد عصام الشابي حرص رئيس الجمهورية على اصدار الامر المتعلّق بدعوة الناخبين الى الاقتراع حال استكمال سد الشغورات بتركيبة هيئة الانتخابات، موضّحا أن الاحزاب الثمانية الممضية على البيان المشترك مستعدة للحوار مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية لتحديد موعد جديد في أقرب الآجال لا يتعدّى الثلاثية الاولى من سنة 2018
المصدر : رئاسة الجمهورية