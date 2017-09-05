الرئيس الباجي يستقبل يوسف الشاهد ثم محمد الناصر

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 رئيس الحكومة يوسف الشاهد
واستعرض اللقاء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في الفترة القادمة وخارطة طريق الانعاش الاقتصادي وضمان التوازنات الماليّة بناءً على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة على المدى المتوسط واستراتيجية واضحة المعالم لدفع نسق النمو وتحسين المناخ الاستثماري
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب
وأفاد محمد الناصر أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع العام بالبلاد واستعدادات مجلس نواب الشعب لعقد دورة استثنائية خلال الشهر الحالي
وأكّد محمد الناصر أن مجلس نواب الشعب على أتمّ الاستعداد لعقد هذه الدورة الاستثنائية حال استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا الخصوص
المصدر : رئاسة الجمهورية