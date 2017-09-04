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الإخواني نور الدين البحيري يفتح أبواب جهنم على مصراعيها

الإخواني نور الدين البحيري يفتح أبواب جهنم على مصراعيها

ثقافة, سياسة, عربي | 04/09/2017 |
نور الدين البحيري

دعا نور الدين البحيري ،رئيس كتلة حركة النهضة الإخوانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2017 على موجات إذاعة شمس

نور الدين البحيري

نور الدين البحيري

اف ام الى التراجع عن مجانية التعليم، وقال البحيري : الدولة بعد الاستقلال عممت التعليم وجعلتو مجاني اليوم ماعادش قادرة
وتحدث البحيري عن ضعف امكانيات الدولة وتدحرج مستوى التعليم في تونس

للتذكير فإن راشد الخريجي الغنوشي ،زعيم الإخوان في تونس،قد دعا منذ أيام إلى إعادة العمل بالأوقاف ( الأحباس باللهجة التونسية ) كحل رجعي غريب لتمويل الإنفاق على التعليم
ويذكر أن الزعيم الحبيب بورقيبة كان قد أوقف العمل بالأحباس و اقر بمجانية التعليم من عام 1956

بهذه المقترحات المسمومة يفتح الإخوان  في وجوه ابناء الشعب التونسي أبواب جهنم على مصراعيها 

 استمع إلى الإخواني يفتح أبواب جهنم ويعلل بالأوقاف التي تحدث عنها أميره