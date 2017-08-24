التحقيق العسكري يستمع الى ناجم الغرسلي في قضية شفيق جراية

استمع امس قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الى شهادة وزير الداخلية سابقا وسفير تونس بالمغرب حاليا محمد ناجم الغرسلي بخصوص التحقيقات المتعلقة بالتامر على امن الدولة والخيانة العظمى المرفوعة ضد رجل الاعمال شفيق الجراية ومدير وحدة مكافحة الارهاب سابقا صابر العجيلي
حضر امس الاربعاء 23 أوت 2017 لمدة 3 ساعات وزير الداخلية الاسبق وسفير تونس بالمغرب الحالي محمد ناجم الغرسلي الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حيث استمع اليه قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة حيث دام الاستماع اليه 3 ساعات وذلك في علاقة بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية المتهم فيها بالتامر على امن الدولة الخارجي هذا وقد تم الابقاء على الغرسلي بحالة سراح
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد استمع منذ ايام إلى المدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي في القضية المتعلقة بالخيانة العظمى والمتهم فيها شفيق جراية وصابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب
وقد تم اجراء المكافحات بينهم نظرا لتضارب أقوالهم، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إيقافات أخرى مع مواصلة السماعات