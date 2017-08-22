أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغ لها يوم الاثنين 21 أوت 2017 في بيان رسمي صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سليم خلبوس
ستيم سحب الرخصة من اكثر خمس عشر كلية خاصة في تونس قبل موفى اكتوبر 2017
بسب عدم مطابقتها للموصفات القانونية والتعلمية ولا تستجيب لكراس الشروط المنظم لعملها التعلمي
وتؤكد وزارة التعليم العالي عدم تحملها لاي مسؤولية تجاه الطلبة المسجلين في الجامعات الخاصة وترجوا منهم العودة الى المؤسسات الجامعية الحكومية
و تشمل قائمة الجامعات التي ستحب منها الرخصة و يتم غلقها
-الجامعة المتوسطية للأعمال MSB
– الجامعة المركزية الخاصة L’université centrale
-المدرسة العليا الخاصة للهندسة و التكنولوجيا Esprit
– المعهد العالي الخاص للتقنيات النتعددة ULT
– المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات التكنولوجيا بتونس :الجامعة العربية للعلوم
– الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين : الجامعة الحرة للدراسات العلمية والتكنولوجية
وأفادت في نفس البلاغ، أنه إعتمادا على الفصول 1 و6 و7 من القانون المُحدث للعمادة والمذكور أعلاه أن كل مباشرة بصفة غير شرعية سيقع تتبعه أمام المحاكم ذات النظر، و يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية
وسيتم ارسال القائمة النهائية للجامعات التي لا تحترم كراس الشروط المنظم لمؤسسات التعليم قبل موفي اكتوبر7 201
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنها تسحب رخص أكثر من 15 كلية خاصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغ لها يوم الاثنين 21 أوت 2017 في بيان رسمي صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سليم خلبوس