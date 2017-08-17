فئران جامع الزيتونة يُكفّرون الرئيس الباجي

اعتبر فئران جامع الزيتونة ما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإمكانية زواجها من غير المسلم،: طعنا صريحا لثوابت الدين
ووصفوا في بيان اليوم الخميس هذه الدعوات بـ » الخطيرة » و المخالفة لديننا الحنيف
كما جاء في نص بيان الفئران : أن الرئيس تدخل في ثوابت لا مجال لتبديلها وأحكام المواريث تكفل الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
ومن جهة أخرى، قال الفئران أن زواج المسلمة بغير المسلم هو محرم بالكتاب والسنة والاجماع وارتباطها به يعتبر جريمة زنا استنادا الى قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
واستنكر بيان الفئران بشدة التهميش المتعمد للمؤسسات الدينية ورفض موقف مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في شهر جوان من السنة الفارطة التي « حرم فيها » المساواة في الميراث كما يدّعون
ودعا الفئران الموقعون على البيان كافة الشعب التونسي والمرأة بالخصوص الى الحفاظ على أحكام الاسلام والاعتزاز بها ومنها أحكام المواريث والأسرة والزواج ودعوة رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات الى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة
الصور من الأرشيف