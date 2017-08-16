مبادرة كمال مرجان تتفاعل مع مقترحات الرئيس الباجي بكثير من التلَكْـلِيكْ

اجتمع المكتب الوطني لحزب المبادرة يوم الثلاثاء 15 أوت 2017 بإشراف السيد كمال مرجان رئيس الحزب
وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد وما يستوجبه من مواقف في هذه المرحلة من تاريخ تونس المعاصر والاستعداد للانتخابات البلدية
– يعبّر الحزب عن انشغاله العميق بالأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وتأثيراتها في المسيرة التنموية، ويدعو في هذا الإطار إلى مواصلة التشاور لمزيد تـفعيل الخيارات التي حددتها وثيقة قرطاج والعمل على تعـبئة الجهود من أجل رفع التحديات وانجاز الإصلاحات الضرورية، على أن يتجلى ذلك في قانون المالية لسنة 2018، كما يدعو إلى تكريس سياسة استباقية للتنمية في الجهات الأقل نموا للقطع مع اليأس ولحفظ كرامة المواطن في هذه المناطق والعمل على الـتعريف بما جاء في قانون الاستثمار الجديد والمزايا الـتي يوفـرها فـي كامل الجمهورية من أجـل دفـع الاستـثمار وتوفـير مواطـن الـشغل لاسيما للشباب وأصحاب الشهادات. ويحرص الحزب على مواصلة تدعيم مقومات الوحدة الوطنية وتوفير الدعم السياسي للحكومة حتى تنجز مهامها الإصلاحية الجريئة وفي مقدمتها مقاومة الفساد وشبكاته في الإدارة والمجتمع ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة،
– يعبّر الحزب عن تفاعله مع المقترحات التي أعلنها رئيس الجمهورية بمناسـبة العيد الوطني للمرأة ومنها بالخصوص مـبدأ المساواة بـين المرأة والرجل، ويؤكد تمسكه بمواصلة تعزيز انخراطه في المشروع الحداثي بمراجعه الإصلاحية الوطنية والإنسانية وأبرزها في مجال تطوير حقوق المرأة، ويقترح في هذا الإطار توسعة تركيبة هذه اللجنة لتشمل أطرافا ذات توجهات فكرية وسياسية مختلفة تعكس طبيعة المجتمع التونسي وأن تقوم اللجنة بتنظيم استشارة وطنية موسعة تضمن عمق التشاور في مثل هذه الخيارات الكبرى، ويبدي الحزب في هذا السياق استعداده للمساهمة الفاعلة في هذه الاستشارة،
– يعلن حزب المبادرة أنه سيشارك في الانتخابات البلدية المقبلة رغم عدم توفر الظروف الملائمة لعقدها ويهيب في هذا الإطار بجميع هياكله الجهوية والمحلية إلى بلورة برامجها لهذه المشاركة والانطلاق في وضع قائمات مفتوحة على التحالفات مع مكونات العائلة الدستورية وناشطي المجتمع المدني والمستقلين الذين تنسجم توجهاتهم مع مبادئ الحزب وقيمه،
– يجدد الحزب دعوته إلى عقد مؤتمر وطني للحوار بين كل الدستوريين قبل نهاية السنة الحالية يخصص لبحث وضع العائلة الدستورية في سياق التحولات التي تعيشها البلاد وبلورة رؤية شاملة لمستقبل تونس
تونس في 16 أوت 2017
بيان
إجتماع المكتب الوطني
لحزب المبادرة
الصورة على اليمين : كمال مرجان في لحظة ودّ مع الإخواني راشد الغنوشي