فضيحة جديدة في هيئة سهام بن صدرين

تونس، في 15 أوت 2017
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
نحن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة الممضين أسفله، نعلن للرأي العام أنه قد بلغنا اليوم 15 أوت 2017 قيام رئيسة الهيئة السيدة سهام بن سدرين بتوجيه قرار ممضى من طرفها إلى القاضية رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضوة مجلس التأديب بالهيئة يقضي بإنهاء إلحاقها وذلك دون صدور قرار في شأنها من مجلس الهيئة
وإذ نعلن ذلك لكل من يهمه الأمر فإننا نعلن رفضنا لهذا القرار المخالف للنظام الداخلي للهيئة ولدليل إجراءاتها ونحمل الرئيسة مسؤولية سعيها لإفراغ الهيئة من كل الكفاءات الجادّة المخلصة لمسار العدالة الانتقالية والتي لم تتمكن الرئيسة من إخضاعها لإملاءاتها الخاصة؛
كما نعلن أن هذا القرار غير قانوني ولا يلزم مجلس الهيئة في شيء
الإمضاءات: علا بن نجمة
ابتهال عبد اللطيف
صلاح الدين راشد
علي رضوان غراب