عمليّة أمنيّة استباقيّة تُطيح بمخطط إرهابي في الجنوب التّونسي

نشرت ، اليوم الثلاثاء 15 أوت ،وزارة الداخلية البلاغ أسفله على موقعها بالأنترنات
في إطار التّصدّي لمختلف التّهديدات التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التّراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالأمن الوطني من الكشف عن مخطّط إرهابي كان يستهدف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة المتمركزة بالجنوب التّونسي، تحضيرا للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التّي استهدفت مدينة بن قردان خلال شهر مارس 2016
ويشار إلى أنّ المخطّط الإرهابي المذكور كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعيّة التّي شهدها الجنوب التّونسي ومساعدة عناصر ارهابيّة تنتمي إلى تنظيم « داعش » الإرهابي على التّسلّل إلى بلادنا قصد تنفيذ عمليّات ارهابيّة ومحاولة السّيطرة على مقرّات أمنيّة وعسكريّة
وقد أمكن خلال هذه العمليّة الاستباقيّة الاحتفاظ بـ 05 عناصر تكفيريّة وإدراج عدد من العناصر الإرهابيّة المتحصّنة بالفرار بليبيا بالتّفتيش
وبإحالة الموقوفين على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قاضي التّحقيق المتعهّد بموضوع القضيّة بطاقة ايداع بالسّجن في شأن عناصر هذا المخطّط الإرهابي