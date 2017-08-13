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إثر حادث القطار الدموي استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر

إثر حادث القطار الدموي استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر

إقتصاد, سياسة, عربي | 13/08/2017 |
accident train egypte

أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات الاحد عن قبول استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر من منصبه وذلك علي خلفية حادث تصادم قطاري الاسكندريةaccident train egypte

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء بأنه تم اعتماد خطة لتطوير السكك الحديدية تشمل استيراد قاطرات حديثه بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي بتكلفه حوالي مليار ونصف المليار دولار
وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت باستدعاء عشرة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية فيما أمرت بحبس قائدي القطارين 15 يوما علي ذمة التحقيقات الجارية في الحادث
وكان قطار قادم من القاهرة متجه إلي الاسكندرية قد اصطدم الجمعة بمؤخرة قطار آخر في منطقة خورشيد شرق الاسكندرية في حادثة راح ضحيتها 41 مواطنا وأصيب132 آخرين. وأمرت النيابة بتحليل عينات بول ودم أحد السائقين للتأكد ما إذا كان تناول موادا مخدرة قبل الحادث أم لا

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. ولم تعرف بعد أسباب تصادم القطارين، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عطلا ميكانيكيا حدث في أحد القطارين فتسبب في وقوفه فجأة، ما أدى إلى اصطدام الثاني به، حسبما أوضح مسؤولون
يذكر أن عام 2013 قُتل وأصيب العشرات عندما اصطدم قطار بحافلة صغيرة وعدد آخر من السيارات جنوبي القاهرة
ووقع أكبر حادث قطارات من هذا النوع في مصر عام 2002 عندما التهم حريق قطارا مزدحما بالركاب في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصا