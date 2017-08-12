أربع منظمات حقوقية تدعو راضية مَرْتْ حمّة لفك إضرابها عن الطعام

إثر دخول المناضلة الحقوقية راضية النصراوي في إضراب عن الطعام منذ يوم 11 جويلية 2017، مطالبة السلطات بتوضيح الوضع الأمني لزوجها السيد حمّة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية بعد تغيير منظومة حمايته الشخصية، قابل وفد عن المجتمع المدني يوم 01 أوت 2017 السيد رئيس الجمهورية لبسط المسألة عليه ويوم 8 أوت 2017 السيد وزير الداخلية للمتابعة وذلك في مساعي لإيقاف الإضراب عن الطعام الذي تخوضه السيدة النصراوي، وقد تبيّن للوفد أنّ الوضع الأمني للسيد حمّة الهمامي لم يتغيّر وأنّ السلطات مستعدّة لتأمين حمايته الشخصية بصفة مسترسلة بما يتلاءم مع حجم التهديدات وبناء على نتائج اللّقاءات المذكورة وعلى خشيته من نتائج الإضراب عن الطعام يجدد الوفد دعوته للسيدة راضية النصراوي بإيقاف إضرابها عن الطعام
وفد المجتمع المدني
– جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية
– عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– خديجة الشريف، مناضلة حقوقية – كاتبة عامة سابقة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
تونس في، 11 أوت 2017
بـــــلاغ