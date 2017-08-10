والي جندوبة يؤكد أن الإخوانجي النهضاوي عبد اللطيف المكي يكذب

نفى والي جندوبة أكرم السبري في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 10 أوت 2017 صحة ما صرّح به النائب عن حركة النهضة الإسلاموية الإخوانية عبد اللطيف المكي في برنامج ميدي شو اليوم على موجات موزاييك٠ فم
وقال إنّه لم يتحدّث للمكّي عن وجود نائب يقوم بتحريض أهالي جندوبة ضد الحكومة خلال موجة الحرائق الأخيرة
وأكّد قائلا : « لم أتّهم أيّ نائب بالتحريض أو التعطيل … ولا أدري ما هي مصادر عبد اللطيف المكّي » على حدّ تعبيره
للتذكير فإن الإخوانجي النهضاوي عبد اللطيف المكي « خاطر بحياته » وارتمى في مشهد حقير بسطله و بالته ووقميصه الأبيض وسط النيران موهما أنه يطفئها بكل نفاق
ووقد كان حريصا كل الحرص على توثيق ملحمته النفاقية بالصوت والصورة