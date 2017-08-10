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والي جندوبة يؤكد أن الإخوانجي النهضاوي عبد اللطيف المكي يكذب

والي جندوبة يؤكد أن الإخوانجي النهضاوي عبد اللطيف المكي يكذب

سياسة, عربي | 10/08/2017 |
terroriste tunisien abdeltif-mekki

نفى والي جندوبة أكرم السبري في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 10 أوت 2017 صحة ما صرّح به النائب عن حركة النهضة الإسلاموية الإخوانية  عبد اللطيف المكي في terroriste tunisien abdeltif-mekkiبرنامج ميدي شو اليوم على موجات موزاييك٠ فم

وقال إنّه لم يتحدّث للمكّي عن وجود نائب يقوم بتحريض أهالي جندوبة ضد الحكومة خلال موجة الحرائق الأخيرة

وأكّد قائلا : « لم أتّهم أيّ نائب بالتحريض أو التعطيل … ولا أدري ما هي مصادر عبد اللطيف المكّي » على حدّ تعبيره

للتذكير فإن الإخوانجي النهضاوي عبد اللطيف المكي « خاطر بحياته » وارتمى في مشهد حقير بسطله و بالته ووقميصه الأبيض وسط النيران موهما أنه  يطفئها بكل نفاق

ووقد كان حريصا كل الحرص على توثيق ملحمته النفاقية بالصوت والصورة