القضاء على عنصرين إرهابيّين من رياضِيِي علي لعريض بالقصرين

خلال عمليّة إستباقيّة وبالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني خلال الليلة الفاصلة بين يومي 08 و09 أوت 2017 إثر نصب كمين محكم بجبل « بيرينو » بالقصرين وتبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابيّة ( ممن قال الإخوانجي علي لعريض إنهم يمارسون الرياضة ) من القضاء على عنصرين إرهابيّين وإلقاء القبض على عنصر ثالث حالته الصحيّة حرجة وخطيرة جدّا نتيجة إصابته من طرف وحدات الحرس الوطني
كما تمكّنت الوحدات المذكورة خلال العمليّة التي لا زالت متواصلة لحدّ التاريخ من حجز ما يلي
– عدد 04 بنادق نوع : كلاشينكوف
– عدد 07 مخازن تابعة لسلاح نوع : كلاشينكوف
– عدد 01 رمّانة يدويّة
– كمية هامّة من الذخيرة
– عدد 03 صواعق تقليديّة الصّنع
– هواتف جوّالة
عمليّات التمشيط مازالت متواصلة بالمكان من طرف وحدات الحرس الوطني
عن وزارة الداخلية