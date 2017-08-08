سيفاكس فريخة تقاضي النواب ليلى الشتاوي والصحبي بن فرج وصلاح البرقاوي

أكد مصدر قريب من النائب عن حركة النهضة الإخوانية محمد فريخة، أنّ شركة “سيفاكس آيرلاينز” رفعت قضية جزائية على النواب ليلى الشتاوي والصحبي بن فرج وصلاح البرقاوي بالاضافة الى المحامية مية القصوري
وقال نفس المصدر إنّ الشركة قاضت الاطراف المذكورة بناء على ما ورد بالفصل 55 لقانون 95 لنشر أخبار زائفة وأكاذيب وتشويه سمعة الشركة مما تسبب في تعطيل برنامج الانقاذ
يشار الى أن النواب المشتكى بهم، كانوا قد كشفوا عن ملفات فساد بشركة فريخة، منها حصوله على امتيازات خاصة لا سند قانوني يبررها علاوة على شبهات تسهيل تسفيره إرهابيين تونسيين جيشتهم نهضته عبر ناقلته الجوية إلى سوريا عبر تركيا
وباتصالنا هاتفيا بالنائب الصحبي بن فرج أكد لنا الخبر
يذكر أن كل نواب كتلة الحرة طلبوا كتابيا رفع الحصانة البرلمانية عنهم منذ أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد حربه على الفساد الأمر الذي لم يفعله أي نائب من النهضة