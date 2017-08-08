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سيفاكس فريخة تقاضي النواب ليلى الشتاوي والصحبي بن فرج وصلاح البرقاوي

سيفاكس فريخة تقاضي النواب ليلى الشتاوي والصحبي بن فرج وصلاح البرقاوي

سياسة, عربي | 08/08/2017 |
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أكد مصدر قريب من النائب عن حركة النهضة الإخوانية محمد فريخة، أنّ شركة “سيفاكس آيرلاينز” رفعت قضية جزائية على النواب ليلى الشتاوي والصحبي بن فرجLeila-Chettaoui nidaa وصلاح البرقاوي بالاضافة الى المحامية مية القصوري

وقال نفس المصدر إنّ الشركة قاضت الاطراف المذكورة بناء على ما ورد بالفصل 55 لقانون 95 لنشر أخبار زائفة وأكاذيب وتشويه سمعة الشركة مما تسبب في تعطيل برنامج الانقاذ

يشار الى أن النواب المشتكى بهم، كانوا قد كشفوا عن ملفات فساد بشركة فريخة، منها حصوله على امتيازات خاصة لا سند قانوني يبررها علاوة على شبهات تسهيل تسفيره إرهابيين تونسيين جيشتهم نهضته عبر ناقلته الجوية إلى سوريا عبر تركيا

وباتصالنا هاتفيا بالنائب الصحبي بن فرج أكد لنا الخبر

يذكر أن كل نواب كتلة الحرة طلبوا كتابيا رفع الحصانة البرلمانية عنهم منذ أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد حربه على الفساد الأمر الذي لم يفعله أي نائب من النهضة