حدّث الشيخ قال
أيها الناس، إن الترشح رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه،
فمن كان منكم رئيس حكومةٍ او وزيرا او على منصبٍ وعزَم على الترشح…. فلْيستقلْ،
فذلك أفظلُ للحكومات وأحفظ للتوافقات وأسلم للانتخابات ،
(أخرجه نبيل في نسمته وصححه خالد في مسنده وقال برهانٌ حديث ضعيف لا يؤخذ به)
وقال فيه إبن سالم : توة انت بجدّك يا شيخ؟ تي آش مدخّلنا نحنا في معارك المهاجرين والأنصار ؟
ردّ الحافظ في مدوّنته: ويحك يا ابن أبي سالم….أتحشر نفسك فيما ليس لك به علم؟
والله إن في حديثه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنّا لراضون بحكمه
يا ابن ابي سالم ، لقد تعاهد الآباء، منا الأمراء ومنكم الوزراء …….. فلا تعدْ الى مثل هذا الحديث أبدَا
من كتاب،يوسف والجبّْْ
الدكتور الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب