حافظ قائد السبسي يطلب من محمد بن سالم أن يَلْعَبْ قُدّامْ دارْهُمْ

دعا حافظ قايد السبسي ،المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، محمد بن سالم، عضو مجلس الشورى لحركة النهضة، محمد بن سالم، إلى عدم إقحام نفسه في الشؤون الداخلية لنداء تونس
وقال حافظ قايد السبسي في تدوينة له اليوم الإثنين على حسابه في الفيسبوك:أدعو السيد محمد بن سالم إلى عدم إقحام نفسه في الشؤون الداخلية لحركة نداء تونس، خاصة وأننا حريصون على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الأحزاب، وإن كان له حسابات سياسية خاصة فنحن نرفض إقحام قيادات الحزب وإسم نداء تونس في هذا الموضوع
يذكر أن عضو مجلس الشورى بحركة النهضة، محمد بن سالم، كان قال أمس الأحد، إن الآراء داخل مجلس الشورى، المجتمع نهاية الأسبوع، كانت « متباينة » بخصوص تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي، التي تطرق فيها إلى المستقبل السياسي لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، معتبرا أنه : كان من المفروض ألا يتطرق الغنوشي في تصريحاته إلى هذا الموضوع، نظرا إلى أن الخلاف بين رئيس الحكومة والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي لا يخفى على أحد، وقد يفهم كلام رئيس الحركة على أنه انحياز لطرف بعينه داخل نداء تونس
كما أضاف في التصريح ذاته أنه : « ليس من مصلحة حركة النهضة التدخل في هذا الخلاف الحزبي الضيق »، مرجحا أن يكون كلام رئيس الحركة « من باب النصيحة لرئيس الحكومة، لكنها نصيحة في غير محلها، لأنها ستفهم على أنها انحياز لنجل رئيس الجمهورية »، حسب تقدير محمد بن سالم