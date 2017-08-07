اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، اليوم الاثنينن أن الزيارة التي أداها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لمقر المنظمة النسائية، تمثل : نقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين المنظمتين
وأعربت الجربي، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الاتحاد بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يتم إحياؤه يوم 13 أوت من كل سنة، عن عميق تأثرها بهذه الزيارة التي تؤكد دعم المنظمة الشغيلة لمناضلات الاتحاد
كما عبرت، بالمناسبة، عن رغبتها في مزيد تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل وضع برامج موحدة من شأنها أن تساهم في تحسين الوضعية الاجتماعة والاقتصادية للمرأة الريفية والعاملة
من جهته، ركز نور الدين الطبوبي على ضرورة إعادة الاعتبار للاتحاد الوطني للمرأة التونسية ، من أجل أن يستعيد المكانة التي يستحقها صلب مكونات المجتمع المدني التونسي
واوضح أن زيارته تتنزل في إطار الرغبة في التعبير عن دعمه وإكباره للمرأة التونسية التي تواصل نضالاتها في هذه الأوقات العصيبة”، داعيا، في هذا الصدد، إلى ضرورة الحفاظ على هذه المنظمة العريقة التي تمثل “مكسبا وطنيا، لا للنساء فحسب، بل للشعب التونسي برمته”، وفق تعبيره
وتابع أمين عام اتحاد الشغل قائلا: إن المنظمة النسائية وبفضل نشاطها النضالي، هي بصدد وضع بصمتها في تاريخ تونس الحديثة
ويعمل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي تم إحداثه سنة 1965، على تحسين وضع المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، فضلا عن النهوض بدورها في مختلف المجالات
نور الدين الطبوبي يؤكد دعم إتحاد الشغل للإ تحاد الوطني للمرأة التونسية
اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، اليوم الاثنينن أن الزيارة التي أداها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لمقر المنظمة النسائية، تمثل : نقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين المنظمتين