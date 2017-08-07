أحد « أبناء » راشد الغنوشي مُوَرّط في إشعال الحرائق بجهة ماطر

في إطار المجهودات المتواصلة لوحدات الحرس الوطني في الكشف عن الضالعين في اندلاع الحرائق، تمكّنت يوم 06 أوت 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب من إلقاء القبض على شخص بعد تعمّده قطع الأشجار الغابيّة من دون رخصة من أجل استخراج مادّة « الفحم » ممّا أدّى إلى تسرّب النيران من « المردومة » واندلاع حريق بجبل الرّيحان بجهة قبلاط ولاية باجة حيث أتت النيران على 04 هكتارات من النباتات الغابيّة وعدد من أشجار الزيتون وإتلاف سلك كهربائي طوله 85 مترا ممّا أدّى إلى إنقطاع التيّار الكهربائي على عدد من السكّان
بالتحرّي معه إعترف بما نُسب إليه وبمراجعة النيابة العموميّة بباجة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : إضرام النار في مساحة غابيّة
كما إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر يوم 06 أوت 2017 بعنصر سلفي تكفيري ( راشد الغنوشي يحلو له أن يعتبره أحد « أبنائه » ) قاطن بمنطقة سجنان ولاية بنزرت وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وذلك إثر تعمّده التظاهر بالمساعدة في إطفاء الحرائق ومحاولته إستدراج أعوان الحماية المدنيّة للقيام بإطفاء النيران بمنطقة كاب سيرات بدعوى إنتشار حريق بداخلها
عن وزارة الداخلية