آل سعود يتخلون تدريجيا عن المعارضة السورية التي تطالب بإسقاط بشار الأسد

أكد رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات جنيف، أن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد « ضرورة لا خيار »، وأنهم ليسوا مخولين بالتنازل »عن مطالب الشعب » حسب تعبيره
وكانت مواقع إخبارية نقلت عن مصدر في الهيئة العليا للمفاوضات قوله إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغهم بأن على : الهيئة الخروج برؤية جديدة وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة، وأن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، ويجب بحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة
بينما أكدت وزارة الخارجية السعودية على ثبات موقفها من الأزمة السورية وطريقة حلها بموجب إعلان « جنيف 1 » وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة على أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا. ونفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية « دقة » ما نسبته بعض وسائل الإعلام للجبير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ولكن لم يحدد المصدر ما هي التصريحات غير الدقيقة المنسوبة لوزير الخارجية السعودي
وقال رياض حجاب، عبر موقعه الإلكتروني، الأحد، أن « على العالم إدراك أن ما يجري في سوريا ليس صراعاً على سلطة بل ثورة شعب بوجه الاستبداد ». وأضاف: « ما حدث في سوريا هو نتاج الفشل السياسي للنظام الحالي في إدارة البلاد ». وتابع بالقول: « لو كنا نمثل معارضة لربما تنازلنا عن أشياء وأشياء مقابل حصولنا على مصالح بذاتها »، موضحا : نمثّل مطالب شعب ولسنا مخولين بالتنازل عنها، لأنّ شرعية وجودنا ترتبط بمدى أدائنا للأمانة ».
وأفاد موقع رياض حجاب بانه اجتمع مع رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجلس محافظة درعا ورئيس محافظة القنيطرة وقيادات شعبية وعدداً من قادة الرأي العام، عبر الانترنت، إذ أكدوا على : التزام الجميع بثوابت الثورة وإسقاط نظام الأسد ورموزه ومرتكزاته، وضرورة العمل على وحدة الأراضي السورية والدولة وشمول الهدنة لكافة الأراضي السورية ورفض كل مشاريع التقسيم