ضاحي خلفان يُغرّد : قطر راهنت على نجاح مشروع الإخوان الذي فشل

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى تجاهل قطر، قائلا إنه لن يتحدث عن الدولة الخليجية التي وصفها بـ »المعزولة » حتى « يتغير حكمها » مضيفا أن الدوحة راهنت على نجاح مشروع الإخوان المسلمين وحاولت لعب دور أكبر منها ولكنها « ستعود إلى حجمها » على حد تعبيره.
وقال خلفان إن قطر « قبلت التحدي » بأنه : إما ان ينجح مشروع حكم الإخوان ويكون تنظيم الحمدين فارس الحصان.. وإما يفشل المشروع فتلاقي الملاحقة والعزل والخسران.. وشاء الله ان يفشل حكم الاخوان ويلاقي الذل والهوان والحقران الذي يلاحقه طوال الزمان
وحض خلفان متابعيه على « تجاهل قطر » مضيفا: لا حاجة للامة بقطر في حجم قطر.. احتسبوه وكأنه بلد لم يكن من قبل.. لدينا تقارير من زمان أن قطر ستعطى في المنطقة دورا أكبر من حجمها…قبل عشر سنوات من خروج هذا الكيان في حجمه الجديد اليوم ستعود قطر مرغمة إلى حجمها الصغير جدا. المهم .. اتركوها… فإنها لا تستحق كل هذا الاهتمام
واعتبر خلفان أن قطر : لم تعد قطر شعبيا مقبولة في الوسط العربي و الخليجي…فلتذهب الى حيث تريد.. إيران وتركيا
اللهم إلا إذا تغير الحكم…. أما حكم الحمدين فهو حكم فاسد. قبلت قطر أن تلعب دور العميل لاسرائيل …اليوم اسرائيل ترى دور الحمدين انتهى…باي باي همد
وختم خلفات تغريداته صباح اليوم الاثنين بالقول: من الآن فصاعدا…لن أتحدث عن قطر المعزولة… حتى يتغير حكمها.. لدي ما هو أهم من التغريد عن بلد فاشل خليجيا وعربيا وإسلاميا » على حد تعبيره