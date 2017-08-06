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مجلس شورى « النهضة » يدعو إلى التضامن مع الجهات المتضررة من الحرائق

مجلس شورى « النهضة » يدعو إلى التضامن مع الجهات المتضررة من الحرائق

سياسة, عربي | 06/08/2017 |
Ghannouchi terroriste tunisie

إنّ مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة صباح اليوم السبت 05 اوت 2017، اذ يعبر عن عظيم انشغاله لما تشهده البلاد منذ ايام من Ghannouchi terroriste tunisieموجة حرائق أتت على مساحات واسعة من الغابات بعدد من الولايات وخلّفت خسائر جسيمة في مساكن ومقدرات المتساكنين وفي ثروتنا الغابية والحيوانية، وامام جسامة الحدث وضخامة الأضرار وتداعياتها الخطيرة فإنّه يؤكد على

1. تضامنه مع الضحايا والمتضررين من الحرائق بمختلف الجهات والمواقع

2. يحيّ كل الجهود التي بذلها أعوان الحماية المدنية والجيش والأمن و المتطوعون خلال الأيام الأخيرة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها

3. يثمن حرص الحكومة على التخفيف من وطأة الأضرار والتداعيات على المتضررين ومتساكني الجهة والمسارعة الى تقديم الخدمات الاساسية لهم

4. يدعو المجلس الأطراف السياسية والمنظمات والمجتمع المدني الى إطلاق المبادرات التضامنية مع الجهات المتضررة وإعادة تشجير المناطق المتضررة

5. يحثّ عموم التونسيين على مزيد التضامن و الانتباه واليقظة لإحباط كل مخططات الإرباك والإساءة إلى صورة تونس

رئيس مجلس شورى حركة النهضة
عبد الكريم الهاروني

بيان

ملاحظة هامة: حذفنا من البيان « البسملة » لكي لا نلبس بيانهم القدسية التي يتسترون وراءها