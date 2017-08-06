مجلس شورى « النهضة » يدعو إلى التضامن مع الجهات المتضررة من الحرائق

إنّ مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة صباح اليوم السبت 05 اوت 2017، اذ يعبر عن عظيم انشغاله لما تشهده البلاد منذ ايام من موجة حرائق أتت على مساحات واسعة من الغابات بعدد من الولايات وخلّفت خسائر جسيمة في مساكن ومقدرات المتساكنين وفي ثروتنا الغابية والحيوانية، وامام جسامة الحدث وضخامة الأضرار وتداعياتها الخطيرة فإنّه يؤكد على
1. تضامنه مع الضحايا والمتضررين من الحرائق بمختلف الجهات والمواقع
2. يحيّ كل الجهود التي بذلها أعوان الحماية المدنية والجيش والأمن و المتطوعون خلال الأيام الأخيرة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها
3. يثمن حرص الحكومة على التخفيف من وطأة الأضرار والتداعيات على المتضررين ومتساكني الجهة والمسارعة الى تقديم الخدمات الاساسية لهم
4. يدعو المجلس الأطراف السياسية والمنظمات والمجتمع المدني الى إطلاق المبادرات التضامنية مع الجهات المتضررة وإعادة تشجير المناطق المتضررة
5. يحثّ عموم التونسيين على مزيد التضامن و الانتباه واليقظة لإحباط كل مخططات الإرباك والإساءة إلى صورة تونس
رئيس مجلس شورى حركة النهضة
عبد الكريم الهاروني
بيان
ملاحظة هامة: حذفنا من البيان « البسملة » لكي لا نلبس بيانهم القدسية التي يتسترون وراءها