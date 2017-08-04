محسن مرزوق يرى أن الشاهد وبعضا من وزرائه ومستشاريه يخوضون الحرب على الفساد

أفاد الامين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، مساء أمس في المنستير، أن حركته ستتقدم إلى الانتخابات البلدية القادمة ضمن قائمات ائتلافية مع كل الأحزاب الديمقراطية التي تتقارب معها حتى لا تتشتت أصوات الناخبين
وأوضح مرزوق في تصريح لـ(وات) على هامش إشرافه على احتفال حركته بيوم العلم، أنّ مقاربة حركة مشروع تونس للانتخابات البلدية تقوم على أنّه « يجب على الاحزاب أن تخدم الجهات، و يجب أن لا تكون الجهات مطية لخدمة الأحزاب « ، مؤكدا على أن القائمة البلدية هدفها خدمة الجهة وحلّ المشاكل المحلية وأن لا تكون محكومة بالمنطق الحزبي العام. وقال إن حركته تجري حاليا مشاورات مع الاحزاب والشخصيات المستقبلة على هذا الاساس، وأن هذه المشاورات سجلت بعض التقدم
وبين مرزوق أنّ حركته ملتزمة حاليا بهدنة سياسية، على حد قوله، وذلك بسبب وجود حرب على الفساد، مشيرا إلى أنه تم تأجيل التطرق إلى عدّة قضايا على غرار الإصلاحات الإقتصادية الكبرى، وكيفية الخروج من الازمة المالية الحالية، معتبرا أن الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد حاليا تتطلب حلول، إلا أن الحكومة بتركيبتها الحالية غير قادرة على إيجاد هذه الحلول باعتبار أنّ « رئيس الحكومة ومعه فريق داخل الحكومة من وزارئه ومستشاريه هم الذين يقودون حاليا الحرب على الفساد وليست الحكومة بمجملها »، برأيه
وأفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس، من جهة أخرى، أن حركته تساند قانون المصالحة الإدارية لأنه يخص فقط الإداريين الذين كانوا في مناصب قرار ولم يحصلوا على أية منافع مادية من النظام السابق