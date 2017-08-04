مسلحون يطلقون النار على دورية شرطة مصرية

قالت وزارة الداخلية المصرية، إن اثنين، أحدهما شرطي، قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون مساء الخميس، إثر إطلاق مسلحين اثنين النار على دورية أمنية في محافظة الأقصر جنوب مصر
وأفاد بيان الداخلية: أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا مساء (الخميس 3 أوت)، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصين.. وحال إيقافها قام مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات
وأضافت الداخلية أن ذلك أسفر عن مقتل أمين شرطة ومدني، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين كانوا موجودين في المنطقة، ونُقلوا إلى للمستشفى لتلقى العلاج
وقامت السلطات بمطاردة المسلحين، وألقت القبض على أحدهما وكان بحوزته بندقية آلية، في حين فرّ الآخر وتتعقبه الشرطة