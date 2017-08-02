إيطاليا ترسل بواخر إلى المياه الليبية لأجل وقف الهجرة غير القانونية

صادق البرلمان الإيطالي اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإرسال بواخر إلى المياه الليبية لأجل وقف الهجرة غير القانونية ومنع تهريب البشر في اتجاه أوروبا، في اتفاق بين إيطاليا وحكومة فايز السراج، وهو ما رفضه برلمان مدينة طبرق
وحسب نص المشروع، فإن المهمة تقتضي إرسال باخرتين إلى ليبيا لأجل مساعدة السلطات الليبية في معركتها ضد الهجرة السرية، إذ يتدفق الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء على أوروبا بشكل شهري انطلاقا من الأراضي الليبية
وحسب متحدث من البحرية الإيطالية، فإن الباخرتين، الأولى مختصة في حراسة السواحل والثانية توّفر الدعم التقني واللوجيستي، قد تبدأن المهمة انطلاقا من الأسبوع القادم، وقد جاءت المصادقة على المشروع بطلب من رئيس المجلس الوطني لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، في طلب أرسله نهاية الشهر الماضي
غير أن برلمان الشرق الليبي المعترف به دوليا، والحكومة المنبثقة عنه ، يرفضان أيّ تنسيق بين حكومة الوفاق الوطني وإيطاليا، وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان مصوّر، إن المجلس يجدد رفضه لأيّ اتفاق من هذا النوع، وأيّ مقترح تقدمه حكومة الوفاق، التي لم يمنحها المجلس الثقة، يسمح بـانتهاك السيادة الليبية
وتابع المتحدث أن « إيطاليا تحاول تصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الأراضي الليبية، من خلال إرجاع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا مع ما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية »، مطالبا من الأمم المتحدة اتخاذ موقف ضد الخطوة الإيطالية، ومشددا أن مثل هذه الاتفاقيات لا يعتد بها إلّا إذا جاءت من البرلمان الليبي وفق شروط يحددها