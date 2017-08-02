تقدّم عمليات إطفاء ما تبقى من الحرائق بولايات جندوبة والكاف وبنزرت وباجة

واصل فرق الإطفاء بالوحدات الجهوية للحماية المدنية بولايات جندوبة والكاف وبنزرت وباجة مجهوداتها للإطفاء الحرائق نهائيا التي نشبت بمساحات غابية بالمناطق الجبلية للولايات المذكورة منذ 29 جويلية 2017، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل المعنية، وقد تم تسجيل تحسن ملحوظ للوضع بمختلف المناطق المتضررة التي اجتاحتها الحرائق مع تقدم عمليات الإطفاء وفتح قواطع نارية ساهمت في منع انتشار النيران وتفادي تسربها إلى المنازل الريفية المهددة، كما تمّ توفير مراكز للإيواء الظرفي لاستغلالها في إقامة العائلات المتضررة بعد أن غادرت بعض العائلات بمنطقتي الخنابشة والسبايتية من معتمدية طبرقة منازلها كإجراء إحتياطي إلى حين زوال الخطر
ومع إرتفاع درجات الحرارة والرياح التي تشهدها بلادنا مؤخرا، تعمل جميع الوحدات على تأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم
ثلاثة وزراء على عين المكان
توجه ظهر يوم 01 أوت 2017 السيّد وزير الدّاخلية « الهادي مجدوب » إلى ولاية جندوبة مرفوقا بالسيّد وزير الدفاع الوطني « فرحات الحرشاني » والسيّد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية « محمد صالح العرفاوي ». وذلك للوقوف على الأوضاع هناك عن كثب والانصات للمواطنين، ومعاينة مجهودات إخماد النيران التي كانت قد نشبت بعدد من المساحات الغابية بجهتي عين دراهم وفرنانة من الولاية، ومتابعة سير عمل وحدات الحماية المدنية والجيش الوطني في إطفاء الحرائق المتبقية.