مسؤولة أمريكية تؤكد أن قطر قدمت دعما كبيرا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية

قالت إيليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي، إن قطر ليست بيئة عدائية لتمويل الإرهاب، مضيفة أنها تموّل جماعات مصنفة إرهابية مثل حماس وتنظيمات في سوريا، وذلك في جلسة استماع عقدتها اللجنة لبحث ملف الأزمة في الخليج
وتابعت المسؤولة الأمريكية بالقول: « قطر احتضنت بشكل علني قادة حماس وطالبان وعددا من الخاضعين لعقوبات أمريكية وهناك مسؤول قطري واحد على الأقل قدم الدعم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد.. زعيم حركة حماس، خالد مشعل، جعل الدوحة مقرا له لسنوات وكذلك جرى تقديم دعم كبير لجماعة الإخوان المسلمين
وتحدثت روس ليتينن، في كلمتها التي نُشرت عبر يوتيوب الثلاثاء عن مستويات متعددة لتمويل الجماعات المتشددة في قطر قائلة: ليس كل هذا التمويل يحظى بدعم الحكومة، في الدوحة فهناك جماعات مستقلة تجمع الأموال من الأفراد لدعم القاعدة والنصرة وحماس وحتى داعش… هناك ثلاث مستويات من تمويل الإرهاب في قطر، المستوى الأول يتمثل في التمويل الحكومي والثاني يظهر عبر دعم من أفراد قد لا تكون الحكومة على علم بهم وتمويل ثالث تعلم عنه الحكومة ولكنها تمتنع عن التحرك لوقفه
ورفضت ليتينن ما وصفتها بـ »الأعذار » التي تقدمها قطر بأنها تحتضن هذه العناصر لأن أمريكا طلبت ذلك، ورأت أن هذا العذر « لم يعد مقبولا » مضيفة: لا يمكن أن نقبل اتخاذ وجود قاعدتنا الجوية هناك كمبرر لهذا التصرف. يجب على الدوحة تغيير سلوكها أو أنها ستخسر دعمنا لهذه القاعدة
ورأت المسؤولة الأمريكية أن جميع الدول الخليجية لديها مشاكل تتمثل في دعم جماعات قد لا توافق عليها واشنطن بالضرورة، ولكنها استطردت بالقول: يبدو أن السعودية والإمارات حققتا تطورا بشكل سريع جدا لمكافحة محاربة تمويل الإرهاب
المصدر : سي.ن.ن