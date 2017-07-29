موش هاذي النائبة أَلّي معنّقها ريكوبا وهي متبسّمة ابتسامة عريضة جداااااا؟؟؟

صباح الخير
نتلهي في الخدمة نقوم عالفجاري نلقى كي العادة … وربّي يدوّم علينا هالنعمة… عركة على « قلّة الحياء » … ونقاشات ساحنة … وسبّان… وفكّ يدّي من شوشتك… واتهامات… وبرشه برشه برشة قلّة حياء… على كلّ… أنا ما نجّمش نستغرب من الهجومات البهلاونية التهريجية الهستيرية المرضية من عند نائبة معنّقها ريكوبا وهي متبسّمة ابتسامة عريضة جدااااااااااااااا « عشان الصورة تطلع حلوة » … ما نستغربش من نائبة صرّحت إلّي شبكات تسفير الشباب لبؤر داعش كذبة وأنكرت جملة وجود إرهابيين في تونس… ما نستغربش من نائبة ما سمعناش صوتها يولعج وقت الترويكا خصوصا في الفترة إلّي راجلها وزير ووصلوا على بيروه عشرات ملفات الفساد وخلّى أهل البلاء في البلاء وقدّم استقالتو… آش نوه إلّي منعو وقتها باش يفرّك الرمّانة… وحرمه المصون آش بيها بلعت لسانها وقتها؟؟؟… ما نستغربش من نائبة دعت قياديين من حركة النهضة باش يطلبوا مالغنّوشي ما عادش يتكلّم في موضوع عودة الإرهابيين باش التوانسة ما يخافوش… بما معناه رجّع أولادك وإنت ساكت… ياخي المدام إلّي قلبها حارقها على مصلحة تونس… موش هي إلّي صححت عالعريضة متاع زيادة شهاري النواب في الوقت إلّي كل شيّ بارك في البلاد… موش هاذي النائبة إلّي اخترقت القواعد الإجرائية للتصويت وصوتت خلسة في بلاصة نائب … هذا آش يتسمّى ؟؟؟ موش هاذي النائبة إلّي « لِيفَانْ » متاعها رابطات حماية الثورة على خوانجية على سيبيريست على جماعة وينو البترول والليستة طويلة…الحاصيلو يا مدام عبّو باببببب ملاّ نضال …وملا وطنية … شيّ يوقّف المخّ… انا في بلاصتك ما نضيّعش وقتي في تسخسيخ سوقي هابط ومنحطّ ونتصوّر إلّي كل مرّة تعمل الفيلم متاعك تتعب على خاطر الدور ما هوش ساهل بالكل… إنت مرا « شجاعة » اختصر المسافات ونادي بالإطاحة بالحكومة … شفت ما أسهلها
Madame, est-ce que vous savez ce que c’est d’être « une grande gueule » c’est d’avoir l’argument, le tact et l’éloquence pour s’opposer et convaincre, et fermer sa gueule de temps en temps.
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