حُلولُنا أمامنا، ونلوم زماننا…والعيب فينا

في خضم الملاسنة المؤسفة بين النائبة سامية عبو والوزير الفاضل عبد الكافي لم ننتبه الى أخطر ما جاء في كلام السيد الوزير
اولا، نحن في وضع مالي متردٍّ لدرجة أننا نسير الدولة يوما بيوم : نسيرو في الدولة كي العطرية
ثانيا، نحن نقترض مئات المليارات لصرف الجرايات
ثالثا، الحكومة(الخالية كما السابقة) لا تملك حلولا تغنيها عن الاقتراض بشروط المؤسسات المالية والأدهى أنه لا احد في المشهد السياسي يملك حلاًّ، لا في المعارضة ولا في المساندة
أعتقد انه لا أحد عبّر بعفوية وصدق ويأس عن هذا الفشل الذريع والمأزق الكبير لمنظومة ما بعد الثورة (حكما ومعارضة) أفضل من الوزير الفاضل عبد الكافي
علما بأننا
•نخسر سنويا قرابة ال4000 مليار جراء الفساد في الصفقات العمومية وحدها : وما زلنا نصر على الآليات التقليدية في مكافحة الفساد
•نخسر سنويا قرابة الألفي مليار نتيجة تعطل انتاج النفط والغاز والفسفاط وما زلنا نتردد في فرض القانون أمام قاطعي الطريق بذريعة التنمية في الحضائر والتشغيل في البستنة
•نخسر سنويا 4000 مليار دعم للمواد الاساسية يذهب اغلبه الى من لا يستحقه ومازلنا نخشى مجرد طرح الموضوع على الراي العام واقتراح حلول عملية موجودة وممكنة
•نخسر مئات المليارات سنويا على مؤسسات عمومية مفلسة مبذّرة ومنتهية الصلوحية ولا أحد يجرؤعلى فتح الملفات ودراستها حالة بحالة
•نخسر سنويا فرص إستثمار بمئات وربما آلاف المليارات نتيجة تشريعات بالية وإدارة تسير بسرعة الحلزون ووزراء لا يقررون خوفا من العزل ونقابات منفلتة ولوبيات احتكارية اكثر انفلاتا : ولا أحد يطرح تعصير الادارة وتبسيط الاجراءات وضرب الاحتكار وعدم الانضباط
•نخسر سنويا آلاف المليارات نتيجة إهمال قطاعات ذات قيمة مضافة كبرى مثل الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الصناعات التقليدية أو سياحة الآثار أو المنتوجات الغابات : ولا أحد تقدم بمشروع تنموي عملي يشمل هذه القطاعات وغيرها
حلولنا أمامنا، ونلوم زماننا…والعيب فينا
النائب الصحبي بن فرج عن كتلة الحرة