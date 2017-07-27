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قوات الإحتلال الصهيوني تزيل مراقبتها الحديدية على المسجد الأقصى

قوات الإحتلال الصهيوني تزيل مراقبتها الحديدية على المسجد الأقصى

سياسة, عربي | 27/07/2017 |
CONTROLE D'accès esplanade de la mosquée jérusalem

عمت فجر اليوم الخميس فرحة غامرة أوساط الفلسطينيين الذين نزلوا الى الشوارع لاسيما في مدينة القدس، حيث تجمهر آلاف المقدسيين قرب بوابات المسجد الاقصى CONTROLE D'accès esplanade de la mosquée jérusalemاحتفالا بازالة الاحتلال الصهيوني الجسور والممرات الحديدية التي نصبت قرب بوابات المسجد الاقصى

وردد المشاركون هتافات عبروا خلالها عن انتصارهم على الاحتلال من خلال رباطهم وصمودهم منذ 14 جويلية في وجه القوات الصهيونية حين رفضوا التعامل مع الإجراءات الاسرائيلية وقد التزموا باداء الصلاة في الشوارع والطرقات وقرب بوابات المسجد الاقصى

واعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار والتأهب في مدينة القدس وحاولت ابعاد المرابطين والصحفيين ومنعتهم من الاقتراب من بوابات المسجد الاقصى

وعقدت المرجعيات الدينية والإسلامية اجتماعا، فجر اليوم الخميس، طالبت فيه المصلين بعدم اداء صلاة الفجر في المسجد الاقصى والتريث الى حين صدور القرار بالدخول ام الاستمرار في الاعتصامات والتصعيد الى حين انتهاء اللجنة المكلفة بمتابعة الملف والتأكد من ازالة الاجراءات الاسرائيلية

المصدر: سبوتنيك