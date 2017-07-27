قوات الإحتلال الصهيوني تزيل مراقبتها الحديدية على المسجد الأقصى

عمت فجر اليوم الخميس فرحة غامرة أوساط الفلسطينيين الذين نزلوا الى الشوارع لاسيما في مدينة القدس، حيث تجمهر آلاف المقدسيين قرب بوابات المسجد الاقصى احتفالا بازالة الاحتلال الصهيوني الجسور والممرات الحديدية التي نصبت قرب بوابات المسجد الاقصى
وردد المشاركون هتافات عبروا خلالها عن انتصارهم على الاحتلال من خلال رباطهم وصمودهم منذ 14 جويلية في وجه القوات الصهيونية حين رفضوا التعامل مع الإجراءات الاسرائيلية وقد التزموا باداء الصلاة في الشوارع والطرقات وقرب بوابات المسجد الاقصى
واعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار والتأهب في مدينة القدس وحاولت ابعاد المرابطين والصحفيين ومنعتهم من الاقتراب من بوابات المسجد الاقصى
وعقدت المرجعيات الدينية والإسلامية اجتماعا، فجر اليوم الخميس، طالبت فيه المصلين بعدم اداء صلاة الفجر في المسجد الاقصى والتريث الى حين صدور القرار بالدخول ام الاستمرار في الاعتصامات والتصعيد الى حين انتهاء اللجنة المكلفة بمتابعة الملف والتأكد من ازالة الاجراءات الاسرائيلية
المصدر: سبوتنيك