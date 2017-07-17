الرياض والقاهرة متمسكان بقائمة المطالب المقدمة لقطر

جددت المملكة العربية السعودية، الاثنين، التأكيد على أن إجراءات الدول الأربع ضد قطر مستمرة حتى امتثال الدوحة لقائمة المطالب المقدمة لها
إذ تناول مجلس الوزراء السعودي في جلسته، التي ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، البيان المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مشدداً على : ما عبر عنه البيان من تأكيد الدول الأربع على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، » حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية « واس
نفس الموقف في القاهرة
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، إن مصر « متمسكة » بقائمة المطالب التي قدمتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لقطر، مؤكداً استمرار الإجراءات المتخذة بحق الدوحة حتى امتثالها لتلك المطالب
وأكد شكري خلال لقائه مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الاثنين في القاهرة، على « تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعي من استمرار قطر في إتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف، » حسبما ورد في بيان للخارجية المصرية
وأعرب شكري للوزير الكويتي عن : تقدير مصـر للمساعي الحميدة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللدور الذي يقوم به وزير الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع قطر علي خلفية دورها السلبي في المنطقة
كما التقى الوزير الكويتي مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن السيسي أوضح أن : ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والسعي للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها
وأكد السيسي على: أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها