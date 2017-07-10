أبناء راشد الغنوشي يتساقطون كالذباب في شباك الأمن الوطني

تم خلال شهر رمضان 2017 تسجيل ارتفاع في عدد المحتفظ بهم في قضايا الحق العام مقارنة مع رمضان 2016 كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المفتش عنهم الذين تم ضبطهم خلال نفس الفترة كما هو مبين بالجدول والرسم البياني المصاحب
مجال التوقي من الإرهاب
تُسجل تونس رمضانها الثاني على التوالي دون تسجيل عملية إرهابية ويعود هذا إلى الأعمال الاستباقية التي تقوم بها الوحدات الأمنية والاستخباراتية وقد كانت حصيلة رمضان 2017 كما يلي
5922 مداهمة قانونية
تفكيك 5 خلايا تكفيرية وإحباط مخططاتها
إيقاف 56 عنصر تكفيري من أبناء راشد الغنوشي مورطين في قضايا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي
القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية
عن وزارة الداخلية