العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لعمل عسكري في سورية

أكد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أن التنسيق السوري العراقي المشترك يهدف إلى محاربة الإرهاب وحفظ الحدود والمصالح المشتركة لافتاً إلى إبلاغ الجانب الأمريكي بأن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لأي عمل عسكري في سورية
وأوضح الفياض في حديث مع قناة الميادين يوم الثلاثاء 20 جوان أن الهدف الأساسي من إنشاء غرفة تنسيق العمليات العسكرية المشتركة التصدي للإرهاب معتبراً أن تلاقي قوات الجيش العربي السوري مع القوات العراقية على الحدود سيزيد من التنسيق والتواصل التجاري بين البلدين
واشار الفياض إلى أن بلاده تسعى لبناء منظومة علاقات تخدم معركته ضد الإرهاب لأن مصلحة الجميع في المنطقة هي مع الأمن والاستقرار وليس بناء استقطابات تؤدي إلى العنف والقتال
ولفت الفياض إلى أن العلاقة التي تربط سورية وإيران مع العراق : مميزة
وكانت وحدات من الجيش العربي السوري تمكنت في التاسع من الشهر الجاري من الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية في إطار عملياتها العسكرية الهادفة لتطهير كامل البادية السورية من وجود إرهابيي تنظيم ”داعش” التكفيري