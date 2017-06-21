Home
العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لعمل عسكري في سورية

العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لعمل عسكري في سورية

سياسة, عربي | 21/06/2017 |
armée irakienne syrie

أكد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أن التنسيق السوري العراقي المشترك يهدف إلى محاربة الإرهاب وحفظ الحدود والمصالح المشتركة لافتاً إلى إبلاغ الجانب syrie irakالأمريكي بأن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لأي عمل عسكري في سورية

وأوضح الفياض في حديث مع قناة الميادين يوم الثلاثاء 20 جوان أن الهدف الأساسي من إنشاء غرفة تنسيق العمليات العسكرية المشتركة التصدي للإرهاب معتبراً أن تلاقي قوات الجيش العربي السوري مع القوات العراقية على الحدود سيزيد من التنسيق والتواصل التجاري بين البلدين

واشار الفياض إلى أن بلاده تسعى لبناء منظومة علاقات تخدم معركته ضد الإرهاب لأن مصلحة الجميع في المنطقة هي مع الأمن والاستقرار وليس بناء استقطابات تؤدي إلى العنف والقتال

ولفت الفياض إلى أن العلاقة التي تربط سورية وإيران مع العراق : مميزة

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري تمكنت في التاسع من الشهر الجاري من الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية في إطار عملياتها العسكرية الهادفة لتطهير كامل البادية السورية من وجود إرهابيي تنظيم ”داعش” التكفيري

 