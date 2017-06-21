أسقطت طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن طائرة بلا طيار إيرانية الصنع جنوبي سوريا، حسبما قال مسؤولون
وتعد هذه المرة الثانية التي يسقط فيها التحالف طائرة تابعة للحكومة السورية في أقل من أسبوعين
وقال التحالف في بيان : إن مقاتلة من طراز اف-15 اي سترايك ايغل دمرت طائرة بلا طيار من طراز شهيد-129 شمال شرقي التنف بالقرب من الحدود مع الأردن
وتوجد قوات تابعة للتحالف في هذه المنطقة لتدريب جماعات معارضة على قتال تنظيم الدولة الإسلامية
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قوله إن : الطائرة كانت متجهة نحو القوات التابعة لنا فأسقطناها دفاعا عن النفس
وكانت روسيا قد حذرت الاثنين من أنها ستتصدى لأي طائرة للتحالف الدولي بأنظمة صواريخها وبالطائرات الحربية، ولكنها لم تقل صراحة إنها ستسقطها
وجاء التحذير الروسي في أعقاب إسقاط الولايات المتحدة الأحد الفارط لطائرة سورية من طراز سوخوي-22، قالت وزارة الدفاع الأمريكية عنها إنها قصفت المقاتلين المدعومين من قبل واشنطن الذين يقاتلون مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قرب بلدة الطبقة في محافظة الرقة
وكانت استراليا قد أعلنت في وقت سابق تعليق عملياتها الجوية مؤقتا فوق الأجواء السورية، بعد التحذير الروسي كـ »إجراء احتياطي »، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل
قوات التحالف تسقط طائرة إيرانية بدون طيار في سوريا
أسقطت طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن طائرة بلا طيار إيرانية الصنع جنوبي سوريا، حسبما قال مسؤولون