فشل تحالف النداء والنهضة سبّب ما حدث اليوم في مجلس نواب الشعب

ماذا وقع اليوم في مجلس نواب الشعب؟
اليوم جلسة مبرمجة لسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة خاصة وان النصاب لم يعد متوفرا لشرعنة اجتماعات وأعمال وقرارات الهيئة الهيئة
استقال ثلاث أعضاء من الهيئة، بينما أطرد مجلس الهيئة ثلاث شخصيات منتخبة بصفة تعسفية
المحكمة الادارية أصدرت قرارات صريحة بايقاف التنفيذ واحكام اخرى صريحة تنقض العديد من قرارات العيئة(58 ) حكم بالتمام والكمال، لا تعترف بها الهيئة الموقرة
لدينا إذًا ست شعورات كاملة: ثلاث مستقبلين وثلاث مطرودين
كان رأي كتلة الحرة والكتل المساندة لها(الوطني الخر، آفاق الجبهة والكتلة الوطنية) انه على الهيئة الاستجابة لاحكام القضاء واعادة المطرودين الثلاثة، قبل طلب تعويض الثلاث أعضاء المستقلين ، خاصة وأن من بين الأعضاء المطرودين تعسفا يوجد العضو المكلف بالحسابات ومراقبة التصرف(الاستاذ مصطفى البعزاوي) والذي بدون حضوره اجتماع الهيئة تتُعتبر أعمالها غير شرعية حتى وان توفّر فيها النصاب العددي
تحالف النهضة والنداء أصر على سدّ شغور المستقيلين وتجاهل المطرودين(وهو بالمناسبة نفس رأي السيدة سهام بن سدرين) ، فكان المرور الى التصويت
(passage en force)
ردت الجبهة المعارضة بمقاطعة التصويت بداعي وجود إخلالات إجرائية خطيرة شابت العملية برمته
وجهزنا أنفسنا للطعن في نتائج التصويت امام لجنة دستورية القوانين والمحكمة الادارية
لكن المفاجأة كانت بفشل تحالف النداء والنهضة في جمع ال73 صوتا اللازمة لتمرير تزكية الاعصاء المترشحين لسد الشغور
على اثر ذلك حدث ما حدث من توتر وتشنج و تبادل للسب والشتم في القاعة
هذا ملخص ما وقع ولكم سديد الحكم والنظر
النائب الصحبي بن فرج عن كتلة الحرة