القبض على مُسلمَيْن غاضبين بالنفيضة

تمكنت يوم 16 جوان 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني بسوسة من القبض على عنصرين تكفيريين ( مسلمَيْن غاضبين على رأي راشد الغنوشي ) بجهة النفيضة أحدهما مفتش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة من أجل « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي »، والإحتفاظ بالعنصر الثاني الذي إعترف بتبنّيه الفكر التكفيري وتنزيله لتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي تشيد بالعمليات الارهابية لما يسمى بتنظيم « داعش » وتحرض على الإرهاب، وقد تم مباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها « الإشتباه في الإنتماء الى تنظيم ارهابي«
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