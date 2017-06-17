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القبض على مُسلمَيْن غاضبين بالنفيضة

القبض على مُسلمَيْن غاضبين بالنفيضة

سياسة, عربي | 17/06/2017 |
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تمكنت يوم 16 جوان 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني بسوسة من القبض على عنصرين تكفيريين ( مسلمَيْن غاضبين على رأي راشد tunisie ministere interieur-communiqueالغنوشي ) بجهة النفيضة أحدهما مفتش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة من أجل « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي »، والإحتفاظ بالعنصر الثاني الذي إعترف بتبنّيه الفكر التكفيري وتنزيله لتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي تشيد بالعمليات الارهابية لما يسمى بتنظيم « داعش » وتحرض على الإرهاب، وقد تم مباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها « الإشتباه في الإنتماء الى تنظيم ارهابي« 