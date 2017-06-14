خميس الجهيناوي يعبّرعن انشغال تونس البالغ لما آلت إليه العلاقات بين دول الخليج العربي

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 13 جوان 2017 بمقرّ الوزارة سفراء كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والقائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين، لبحث تطورات الأزمة في الخليج العربي وتداعياتها على الأوضاع في المنطقة. كما استقبل الوزير أيضا سفير دولة قطر بتونس
وجدد الوزير خلال اللقاءين التعبير عن انشغال تونس البالغ لما آلت إليه العلاقات بين دول الخليج العربي الشقيقة، داعيا إلى مراعاة أواصر الأخوة التي تربط دول المنطقة وشعوبها، وتجنبّ كلّ أشكال التصعيد، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لتطويق الخلافات
وأضاف السيد خميس الجهيناوى أن تونس التي تربطها علاقات متينة بكل الدول العربية بلا استثناء، لها كل الثقة في حكمة قادة دول الخليج العربي وقدرتهم على تجاوز الخلافات مهما بلغت حدّتها، ضمانا لمناعة دولهم ووحدة صفّها وصونا لقيم التضامن العربي
كما شدد على أهمية دور مجلس التعاون الخليجي وإسهامه في تعزيز مقومات أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية عموما، مؤكدا حرص تونس على استمرار هذا البناء المتميز ليواصل الاضطلاع بدوره في خدمة قضايا المنطقة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية
وتطرق اللقاءان إلى التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة منها ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تهدد الأمن والاستقرار، وشدد وزير الخارجية في هذا الإطار على مسؤولية كل الدول في التصدي لهذه الظاهرة ومحاصرتها وتجفيف منابعها ودرء خطرها المتنامي على الأمم والشعوب
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية