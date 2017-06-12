مسلحوا « المعارضة » السورية يتقاتلون في مدينة الباب

نقلت وكالة « رويترز » عن معارضين وشهود عيان، تأكيدهم اندلاع معارك اليوم الأحد بين مسلحين تدعمهم تركيا في مدينة الباب السورية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى
ولم تذكر المصادر السبب وراء أول اشتباك بين الجماعات المتنافسة، منذ انتزاعهم السيطرة بدعم من الجيش التركي على المدينة الواقعة شمال سوريا من تنظيم « داعش »الإرهابي في فيفري الماضي
وقال أحد سكان المدينة في اتصال هاتفي إن المجلس العسكري، الذي يسيطر عليه الأتراك ويدير المدينة، أقام نقاط تفتيش في المدينة التي بدأ آلاف الأشخاص يعودون إليها في الشهور الماضية مع عودة الخدمات الأساسية تدريجيا. وكشف مصدر آخر بالمعارضة أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت أيضا في بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، بين « جماعة تحرير الشام » التي تضم جماعات متشددة وبين جماعة تابعة لما يعرف بـ « الجيش السوري الحر » المدعوم من واشنطن