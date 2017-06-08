جزر القمر تقطع العلاقات مع قطر و جيبوتي والسنغال تخفضان تمثيلهما الدبلوماسي

قرّرت جيبوتي الأربعاء 7 جوان تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دولة قطر، كما أعلنت السنغال بدورها استدعاء سفيرها من الدوحة، فيما قرّرت جمهورية القمر المتحدة قطع العلاقات مع قطر خلال اليوم ذاته
وقالت جيبوتي، في بيان لوزارة الخارجية، إنها قررّت اتخاذ قرار خفض المستوى الدبلوماسي مع قطر : بعد دراسة عميقة لأسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر، متحدثة عن أن القرار يأتي تضامنًا مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومع دول الخليج والدول العربية
غير أن جيبوتي طالبت : بـحل الخلاف القائم عن طريق الحوار وعبر تكاثف الدول العربية، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية
كما أعلنت رئاسة جمهورية القمر المتحدة، على موقعها الإلكتروني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، دون تقديم الأسباب التي دعت إلى ذلك
وأعلنت الحكومة السنغالية بدورها سحب سفيرها من الدوحة، في إجراء يبدأ من اليوم الأربعاء، وقالت الخارجية في تصريح رسمي إن السنغال تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في منطقة الخليج وقرار عدة بلدان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإنها، أي السنغال، تعبر عن تضامنها الكبير مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر
وانضمت جزر القمر في قرار قطع العلاقات إلى الإمارات والسعودية والبحرين و مصر وجزر المالديف والحكومة اليمنية وحكومة شرق ليبيا وموريتانيا، فيما خفضت الأردن التمثيل الديبوماسي مع قطر، بينما نفت موريشيوس، عبر بيان لوزارة خارجيتها، أن تكون قد قطعت علاقاتها مع قطر