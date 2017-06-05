يوسف الشاهد يشرف بنفسه على عمليّة خروج العلب المتضمّنة للاختبارات الكتابيّة لامتحان البكالوريا

أشرف السّيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة اليوم الأحد 4 جوان 2017 والسيد سليم خلبوس وزير التربية على عمليّة خروج العلب المتضمّنة للاختبارات الكتابيّة لامتحان البكالوريا في دورته الرّئيسية من مقر الإدارة العامة للامتحانات وتوزيعها على المراكز الجهوية لإيداع المواضيع، وعددها 27 مركزا، وذلك بحضور السيد عادل الجربوعي رئيس الديوان والسيد عمر الولباني المدير العام للامتحانات
وقد انطلقت هذه المهمة اليوم بداية من الخامسة صباحا بالتنسيق التام مع وحدات الجيش الوطني ووزارة الداخلية وتتواصل إلى حدود العاشرة صباحا بالنسبة إلى عملية خروج المواضيع من الإدارة العامة للامتحانات، وعلى امتداد كامل اليوم بالنسبة إلى مراكز إيداع المواضيع التي ستتسلّم العلب المُتضمّنة للاختبارات الكتابيّة وتتولّى تنظيمها. ثمّ تُغلق هذه المراكز ولا تُفتح إلا يوم الأربعاء 7 جوان موعد انطلاق الاختبارات الكتابيّة للدّورة الرّئيسية لامتحان البكالوريا
هذا وتتمّ عملية توزيع العلب على دفعتين
1- الدفعة الأولى تؤمّنها المؤسّسة العسكريّة والأمنيّة معا، حيث يتمّ نقل العلب المتضمّنة للمواضيع الخاصّة بالمندوبيات الجهويّة بالوسط والجنوب من قبل الشاحنات العسكرية من مقر الإدارة العامة للامتحانات إلى المطار العسكري بالعوينة، ومنه تنطلق الطائرة العسكرية باتّجاه المطارات التّالية
مطار المنستير ومطار صفاقس ومطار قابس ثمّ مطار توزر
2- الدّفعة الثّانية تؤمّنها المؤسسة الأمنيّة، ويتمّ نقل العلب المتضمّنة للمواضيع من مقرّ الإدارة العامّة للامتحانات إلى مراكز الإيداع الجهوية برّا وتشمل هذه العمليّة المندوبيات الجهوية التابعة لإقليم تونس الكبرى والشمال
وتجدر الإشارة أنّه تمّ توزيع 3390 علبة تتضمّن مواضيع الاختبارات
كما عاين السّيد رئيس الحكومة قاعة المراقبة المركزية بمقر الإدارة العامّة للامتحانات التي يتمّ من خلالها مراقبة كلّ مراكز إيداع المواضيع الجهويّة
المصدر: وزارة التربية