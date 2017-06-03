تغريدات على حساب وزير الخارجية البحريني : يسقط حمد،يسقط حمد

اخترق قراصنة حساب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع تويتر، ونشروا عبره فيديوهات عدائية ومسيئة، بحسب ما أعلنته السلطات
ونشر القراصنة تغريدات على الحساب تضمنت دعوات إلى إسقاط النظام الملكي في البحرين
واستخدم المخترقون حساب الوزير، في إعادة نشر تغريدات من حساب آخر يسمى « نمور الحرية »، والذي يبدو أنه حساب لمسلحين شيعة
وأعلنت وزارة الخارجية في وقت لاحق أنها استعادت الحساب
وقالت صحيفة الوسط البحرينية، على موقعها الإلكتروني، إن القراصنة نشروا العديد من التغريدات والفيديوهات المسيئة للوزير
وأضافت الصحيفة: بالنظر للتغريدات، فإن عملية الاختراق بدأت في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا
وظهرت في إحدى التغريدات صورة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مكتوب عليها : يسقط حمد
وزادت التوترات في المملكة، التي يتمركز فيها الأسطول الخامس الأمريكي، عقب سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة، لكبح ما سمته الأنشطة غير المشروعة لأفراد وجماعات معارضة، تتهمهم بإثارة التوترات الطائفية بين السنة والشيعة
وقتل خمسة أشخاص الأسبوع الماضي حينما داهمت قوات الأمن مؤيدين للزعيم الشيعي آية الله عيسى قاسم
وتتهم البحرين جارتها إيران بإثارة التوترات في البلاد، الأمر الذي تنفيه طهران
وكانت وكالة الأنباء القطرية قد أعلنت تعرضها لاختراق من جانب قراصنة. ونشرت حينها تصريحات مثيرة للجدل نسبت إلى أمير قطر تميم بن حمد، وأثار ذلك توترات دبلوماسية كبيرة بين دول الخليج
ويعمل محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي « إف بي أي » على مساعدة قطر في كشف ملابسات ما حدث