Home
إرهابيون يختطفون أخ الراعي مبروك السلطاني الذي قُطِع رأسه

إرهابيون يختطفون أخ الراعي مبروك السلطاني الذي قُطِع رأسه

سياسة, عربي | 02/06/2017 |
mabrouk-soltani martyr kasserine

أفادت عائلة مبروك السلطاني ( الصورة المرافقة )،الراعي الذي اختطفته في شهر نوفمبر 2015 مجموعة ارهابية بجبل مغيلة قبل ان تقتله بطريقة بشعة أن شقيقه، خليفة سلطاني، تعرض للاختطاف، mabrouk-soltani martyr kasserineاليوم الجمعة، من طرف مجموعة ارهابية عندما كان بصدد رعي الاغنام بالجبل المذكور، الامر الذي اكده مصدر أمني، لمراسلة وكالة « وات » بالجهة
و أوضحت عائلة المخطوف، في تصريحات متطابقة، ان مرافقه ابلغهم انه لما كان رفقة المختطف بصدد رعي الاغنام داهمتهم مجموعة ارهابية ، حوالي منتصف النهار، وبادرت بالاستفسار عن اخ مبروك السلطاني، ليقوموا اثر ذلك باختطافه نحو وجهة غير معلومة وطرد المرافق وقد قامت عائلته بابلاغ السلط الامنية بالجهة