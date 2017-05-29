سليم شيبوب يُكذّب سهام بنت صدرين

أكد سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع أن هيئة ما يُسمّى الحقيقة والكرامة والتي ترأسها سهام بنت صدرين ليست هي من جلبت أمواله من سويسرا رغم أنها كانت مطلعة على الاجراءات، خلافا لما أكدته بنت صدرين
وأوضح شيبوب أن قاضي التحقيق كان قد نظم لقاء له بـ »السكايب » مع ممثلة السلطات السويسرية بعد خروجه من السجن، لتقتنع بأنه حر طليق ولم تسلّط عليه ضغوطات لطلب استرجاع أمواله التي كانت « مجمدة » وليست مصادرة كما تم الترويج له وذلك في مداخلة له في برنامج على اذاعة موزاييك ف.م
كما أكد استغرابه لما اعتبره اتخاذ العملية الايجابية هذا المنحى، قائلا : لم أفهم لماذا تحولت عملية جلب أموالي من سويسرا التي تعدّ سابقة أقدمت عليها سويسرا، إلى معركة بين هيئة الحقيقة والكرامة والقطب القضائي المالي ». وأضاف : أنه تعهد كتابيا للهيئة بجلب أمواله وايداعها بخزينة الدولة، لكن الهيئة ليست من جلبتها
وكانت وزارة العدل قد كذبت ادعاءات بنت صدرين في هذا الموضوع