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سليم شيبوب يُكذّب سهام بنت صدرين

سليم شيبوب يُكذّب سهام بنت صدرين

سياسة, عربي | 29/05/2017 |
sihem putain

أكد سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع أن هيئة ما يُسمّى الحقيقة والكرامة والتي ترأسها سهام بنت صدرين ليست هي من جلبت أمواله من سويسرا رغم أنها كانت sihem-ben-sedrineمطلعة على الاجراءات، خلافا لما أكدته بنت صدرين

وأوضح شيبوب أن قاضي التحقيق كان قد نظم لقاء له بـ »السكايب » مع ممثلة السلطات السويسرية بعد خروجه من السجن، لتقتنع بأنه حر طليق ولم تسلّط عليه ضغوطات لطلب استرجاع أمواله التي كانت « مجمدة » وليست مصادرة كما تم الترويج له وذلك في مداخلة له في برنامج على اذاعة موزاييك ف.م

كما أكد استغرابه لما اعتبره اتخاذ العملية الايجابية هذا المنحى، قائلا : لم أفهم لماذا تحولت عملية جلب أموالي من سويسرا التي تعدّ سابقة أقدمت عليها سويسرا، إلى معركة بين هيئة الحقيقة والكرامة والقطب القضائي المالي ». وأضاف : أنه تعهد كتابيا للهيئة بجلب أمواله وايداعها بخزينة الدولة، لكن الهيئة ليست من جلبتها

وكانت وزارة العدل قد كذبت ادعاءات بنت صدرين في هذا الموضوع