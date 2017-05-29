مصر تُخطِرمجلس الأمن بضرباتها الجوية على الإرهابيين في ليبيا

أفادت السلطات المصرية بأنها أبلغت مجلس الأمن بالضربات الجوية التي شنتها على ما وصفتها بأنها مواقع لتنظيمات إرهابية، في مدينة درنة، شرقي ليبيا
وجاء في حساب موقع وزارة الخارجية في موقع فيسبوك أن : بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يوم 27 ماي أخطرت فيه المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة، شرقي ليبيا تأتي اتساقا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب
وشنت طائرات حربية السبت، حسب الجيش وشهود عيان، غارات جديدة على مواقع، تقول السلطات المصرية إنها تابعة لتنظيمات إرهابية مسؤولة عن إطلاق النار، الذي استهدف الجمعة حافلة للأقباط في محافظة المنيا
وكانت المقاتلات أغارت على شرقي ليبيا الجمعة ساعات بعد إطلاق النار، الذي قتل فيه 29 وأصيب 24 بجروح، عندما هاجم مسلحون ملثمون الحافلة، التي كانت متجهة إلى دير الأنبا صموئيل، وأطلقوا النار على من فيها
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على الأقباط في مصر، مثلما تبنى قبلها تفجيرين استهدفا كنيستين، قتل فيهما 45 شخصا
وقال الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الجمعة إنه أصدر أوامر بتوجيه « ضربات قوية جدا » على مراكز « لمتشددين في ليبيا تدرب فيها المسلحون الذين نفذوا هجوم المنيا »، ولكنه لم يحدد الجهة المعنية
وأضاف أن : مصر لن تتوانى في شن غارات أخرى في الداخل والخارج لصد تهديدات مستقبلية