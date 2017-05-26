البكّاي عدنان منصر يعتبرإيقاف أباطرة الفساد ومموّلي الإرهاب خرقا للدستور والقوانين

كتب البكّاي عدنان منصر بيدق منصف المرزوقي، يوم 24 ماي، النص أسفله على حسابه في الفايسبوك، تعليقا على ما أقدمت عليه حكومة يوسف الشاهد من حرب على أباطرة الفساد و مموِّلي الإرهاب
الضمانات التي يضعها الدستور و القانون لحماية الأشخاص لا يجب أن تكون موضع نقاش أو جدل. في الدول التي تحترم نفسها تقوم مؤسسات تطبيق القانون بالاعلان عن نفسها وعن اجراءاتها وتقدم ما يجب من التبريرات التي تصبغ على أعمالها الصبغة القانونية. ايقاف عدد من الأشخاص البارحة دون أن يعرف أحد من أوقفهم ولماذا، ودون اعطاء أي معلومات لعائلاتهم أو لمحاميهم أمر غير قانوني يجعل السلطات في وضعية التلبس بخرق الدستور والقوانين ويحول الايقاف الى عملية احتجاز مفتقدة للقانونية .من واجب السلطات تقديم الايضاحات الضرورية حول ايقافات البارحة