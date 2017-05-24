بريطانيا : الجيش يعاضد الأمن في حراسة المواقع الحساسة بلندن

انتشر جنود الجيش في الشوارع في وسط العاصمة البريطانية، لندن، في أول مظهر من مظاهر الإجراءات الأمنية الخاصة التي بدأ العمل بمقتضاها في أعقاب الهجوم الانتحاري في مانشستر مساء الاثنين الفارط
واتخذ الجنود مواقع لهم حول البرلمان، ومقر إقامة رئيسة الوزراء، في داونينغ ستريت، وعند بعض المباني الحكومية الرئيسية الأخرى
وتحل قوات الجيش محل الشرطة المسلحة، التي توكل إليها عادة هذه المسؤولية، مما يسمح لنشر أفرادها في مواقع أخرى
وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الجنود سيتوزعون لحماية المرافق العامة الرئيسية لدعم عمل الشرطة في حماية الناس، بما فيها قصر بكنغهام، ومقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، والسفارات وقصر ويستمينستر مقر البرلمان
وأشارت إلى أن عناصر من الجيش قد يشاهدون في فعاليات أخرى، من أمثال الحفلات الموسيقية، في الأسابيع المقبلة، وسيعملون بتنسيق وتحت إمرة ضباط الشرطة
وقالت ماي إنها لا تريد أن يشعر الناس بدرجة « حذر مفرطة » مشددة على ضرورة أن يكون رد الفعل مناسبا ومعقولا
وهناك ما بين 400 إلى 800 جندي من القوات المسلحة سينشرون في الشوارع في بداية الأمر، ويتأهب نحو 3800 عسكري للمشاركة في الانتشار بسرعة
وأكدت وزيرة الداخلية أمبر راد، أنه سيكون هناك تحديث وتنشيط لبرنامج الحكومة لمكافحة التطرف بعد شهر جوان، وهو أمر كان مقررا قبل هجوم الإثنين
« اقتصر على ضغط زر »
وتقول الشرطة البريطانية إنها تحقق في وجود « شبكة » وراء الهجوم الذي وقع في قاعة احتفالات، وقتل فيه 22 شخصا مع عشرات الجرحى
ويقول فرانك غاردنر مراسل شبكة بي سي سي للشؤون الأمنية إنه من المرجح أن دور عبيدي اقتصر على ضغط زر التفجير في عبوة صنعها آخرون