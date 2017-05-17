دونالد ترامب لن يستغل زيارته لإسرائيل لإعلان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب لن يستغل زيارته لإسرائيل المرتقبة لإعلان خطة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس
وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه (ترامب) لا يزال يريد اتخاذ هذه الخطوة في نهاية المطاف
وقال المسؤول: إدارة ترامب لا تريد تعقيد مساعي إنعاش محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإعلان نقل السفارة
يذكر أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قدم الثلاثاء 17 ماي الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وبدأ بمزاولة مهامه بصورة رسمية
والسفير الأمريكي الجديد معروف بمواقفه وتصريحاته عن سعيه لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونيته الإقامة هناك، إلا أنه اضطر مؤخرا إلى تغيير رأيه وسيقيم داخل فيلا في مدينة « هرتسليا » المجاورة لتل أبيب
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يستمع إلى جميع الأطراف لتقييم ما قد يترتب عليه نقل سفارة بلاده إلى القدس
وحول موعد القرار النهائي بشأن نقل السفارة، قال تيلرسون: الرئيس يستمع إلى جميع الأطراف المعنية في المنطقة لمعرفة ما سيكون لذلك من تأثير على عملية السلام، ولمعرفة ما إذا كان نقلها مفيدا أو سيسبب فوضى
الصورة : دونالد ترامب يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بواشنطن