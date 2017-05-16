تونس تُعد ملفّا لإدراج جربة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو

أعلن وزير الشؤون الثقافية ، محمد زين العابدين، الأحد 14 ماي، تقدم تونس بطلب لإدراج جزيرة جربة السياحية ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو
وجاءت تصريحات الوزير على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من الزيارة السنوية لليهود، لمعبد الغريبة في حومة السوق بجزيرة جربة
وفي تونس ثمانية مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي للإنسانية، بينها المدينة العربية في العاصمة تونس وسوسة ومسرح الجم الروماني والموقعان الأثريان بقرطاج ودقة والقيروان
وقال الوزير سنحاول إدراج جربة ضمن التراث العالمي (لليونسكو) .. إنها جزيرة مهمة لجهة خصوصيتها الثقافية والدينية
وأضاف « نحن بصدد إجراء ما يلزم (..) هناك أربعة هياكل مهمة جدا » بينها المعهد الوطني للتراث « تعمل معا لإعداد ملف جيد عن جزيرة جربة
وأشار إلى مشاركة المجتمع المدني في إعداد الملف، لكنه لم يقدم تاريخا محددا لتقديمه
وتعول السلطات التونسية في الملف خصوصا على الإرث الديني المتنوع للجزيرة التي تضم أعدادا متنوعة الشكل والعمارة من المساجد إضافة إلى العديد من المعابد المسيحية واليهودية
عن سكاي نيوز