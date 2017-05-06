في إطار تعقب الخلايا الإرهابيّة ومراقبة تحرّكاتها، أمكن يوم الخميس 04 ماي 2017 لأعوان الأمن الوطني بأريانة الشماليّة إيقاف شخص يحمل حقيبة رياضيّة بجهة روّاد ولاية أريانة وبتفحّص هاتفه الجوّال تمّ العثور على أغاني ذات مصطلحات تحرّض على الإرهاب
بتعميق التحرّيات مع المظنون فيه وتفتيش منزله تمّ العثور على كرّاس يحمل في غلافه الخارجي راية ما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي حيث إعترف أنه يعتزم رفقة شخص آخر سيتولّى تسهيل تسفيره التحوّل إلى بؤر التوتر
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بالمعنيّين من أجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي